Фрагменты самолета Ил-2, найденные в Зеленоградском районе, передали в калининградский лицей

Теперь в лицее № 17 есть свой музей.

Источник: Комсомольская правда

Фрагменты самолета Ил-2, найденные в Зеленоградском районе, передали в калининградский лицей № 17. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Напомним, боевую машину, сбитую в боях Восточно-Прусской операции в 1945 году, обнаружили во время раскопок у поселка Красновка.

Останки солдат, капитана Андрея Машковцева и стрелка Павла Михеева, удалось опознать — их направят родственникам в Кировскую и Ленинградскую области.

Поисковики из организации «Совесть» планируют помогать с экспонатами и дальше — раньше в лицее не было музея.