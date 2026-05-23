«Установка бордюра и монтаж освещения»: в Минстрое рассказали о реконструкции променада в Светлогорске

На променаде в Светлогорске завершили основные работы по армированию и бетонированию. Специалисты также проложили внутренние инженерные коммуникации. Информацию об этом разместили на странице министерства строительства и ЖКХ Калининградской области «ВКонтакте».
Сейчас на объекте убирают старую технологическую дорогу и делают песчаный пляж. В границах будущих пешеходных зон устанавливают каменный бордюр. Параллельно подрядчик готовит подстилающие слои под укладку плитки и гранита. Кроме того, завершается монтаж уличного освещения и системы оповещения. Техническую готовность променада оценивают в 82%.
«Обновлённая набережная протянется на 660 метров — от “Солнечных часов” до канатной дороги. Объект рассчитан на 50 лет эксплуатации и относится к третьему классу гидротехнических сооружений. Это значит, что набережная спроектирована для умеренного риска, но при этом к ней предъявляются высокие требования надёжности и регулярного мониторинга», — говорится в публикации.
Стоит отметить, что о технической готовности набережной около 82% сообщали в ГБУ «Балтберегозащита» ещё в сентябре 2025 года.
Ранее министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз рассказал, что реконструкцию променада в Светлогорске планируют завершить к июлю-августу. По его словам, окончание работ задержала холодная погода зимой.
Реконструкцией променада занимается московская компания ООО «ТС Строй». С организацией заключили договор на 637,6 миллиона рублей. Работы собирались завершить до 30 апреля 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию не позднее 31 мая.
Ранее «Балтберегозащита» расторгла контракт на реконструкцию променада в Светлогорске. Работы на объекте остановили, и строительная площадка превратилась в прогулочную зону.
Генеральным подрядчиком реконструкции променада в Светлогорске была петербургская компания «Геоизол». На сайте госзакупок указано, что организация сделала работы на 1,4 миллиарда рублей при общей стоимости 2,1 миллиарда. Реконструкцию должны были закончить ещё в марте. Просрочка составила более 150 дней.
Реконструкция старой части набережной в Светлогорске началась летом 2022 года. По стилистике прогулочная зона будет похожа на променад, открытый в Светлогорске в 2019-м. Изначально набережную планировали закончить летом 2025 года.
Фото: Минстрой и ЖКХ Калининградской области, «ВКонтакте».