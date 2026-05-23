Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области обновляют парк техники для вывоза мусора

В этом году организована закупка 35 спецмашин.

В 2026 году в Калининградской области организована закупка 35 спецмашин для вывоза мусора — по инициативе губернатора. Особое внимание в ходе заседания рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами под председательством первого замгубернатора Валерия Шерина уделили как раз обновлению автопарка.

По данным пресс-службы областного правительства, восемь машин уже передано в работу, семь ожидаются до конца мая. Еще 20 единиц спецтехники поступят в распоряжение профильных организаций до конца нынешнего года.

Также отмечается, что в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» в регионе в конце апреля начал работу центр переработки и утилизации.

Предприятие мощностью 25 тысяч тонн в год специализируется на обезвреживании жировых, шлаковых и иловых отходов.