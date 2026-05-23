Эксперт предупредил о риске пожара из-за зарядки в розетке

Особенно если речь идёт о неоригинальных адаптерах.

Источник: Om1 Омск

Оставленное в розетке зарядное устройство может стать причиной короткого замыкания и пожара. Об этом предупреждают специалисты, особенно обращая внимание на использование неоригинальных адаптеров питания.

Как пояснил эксперт Роман Кузьмин, даже без подключённого смартфона зарядка продолжает работать.

«Независимо от того, подключено оно к телефону или нет, преобразователь питания продолжает работать, и при неудачном стечении обстоятельств его может “пробить”, — отметил специалист.

Особую опасность, по словам эксперта, представляют зарядные устройства, оставленные в автомобильном прикуривателе. В жаркую погоду салон машины сильно нагревается, а при запуске двигателя возможны резкие скачки напряжения.

Всё это может привести к короткому замыканию и даже возгоранию автомобиля, сообщает портал «Вслух.ру».