В Самаре впервые показали водевиль «Все дело в шляпке»

На сцене Самарского академического театра состоялась премьера водевиля «Все дело в шляпке».

Источник: пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета

22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Все дело в шляпке». Режиссером спектакля выступила Оксана Штанина, композитор Андрей Колесников. Об этом рассказали в пресс-службе театра:

«Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться», — отметила режиссёр спектакля Оксана Штанина.

Это легкая комедийная пьеса с забавными недоразумениями, путаницей и неожиданными совпадениями, где случайно найденная шляпка запускает цепочку событий.