В Сочи начал работу первый информационный центр для туристов

Первый в Сочи туристский информационный центр открылся на территории парка «Ривьера» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Там гости смогут получить бесплатно всю актуальную информацию о возможностях курорта и выбрать отдых под свои предпочтения, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«Центр предлагает широкий спектр услуг: посетители могут узнать обо всех достопримечательностях Сочи, построить индивидуальные маршруты с учетом любых предпочтений — семейного, активного или спокойного отдыха. Также здесь помогут выбрать экскурсии, объекты питания, узнать о концертах, работе кинозалов и других активностях. Через портал “Визит Сочи”, доступный и в инфоцентре, можно приобрести авиа- и железнодорожные билеты, воспользоваться услугами проката автомобилей. Для удобства гостей предусмотрено мобильное приложение, позволяющее выстроить персональный алгоритм мероприятий на время отпуска», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Особенностью расположения стала отдельная стойка парка «Ривьера»: там можно ознакомиться с ценовой политикой и активностями парка, приобрести билеты со скидкой на аттракционы и концерты.
Открытие информационного центра стало одним из практических шагов в рамках новой курортной концепции «Выбирай Сочи 2026». Ее цель — повышение качества, комфорта и безопасности отдыха. Концепция охватывает модернизацию отелей и санаториев, развитие семейных программ лояльности, создание этнографических маршрутов, благоустройство набережных и пляжей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.