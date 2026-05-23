Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три налоговые инспекции Краснодара объединят с 22 июня

В краевом центре произойдет реорганизация налоговых органов. С 22 июня к ИФНС России № 1 по Краснодару присоединят инспекции № 2 и № 3.

Для налогоплательщиков объединенных подразделений меняется адрес для визитов и почтовых отправлений. Отныне все вопросы следует решать по адресу укрупненной ИФНС № 1: 350020, Краснодар, улица Коммунаров, 235. Код налогового органа — 2308.

Граждане могут получить всю необходимую информацию о работе инспекций, их реквизитах и контактах на портале ФНС в разделе «Контакты».

Помимо личного визита, доступны и другие способы взаимодействия. Обратиться в службу можно по единому номеру Контакт-центра ФНС 8−800−222−22−22 (звонок бесплатный) или по телефонам конкретных инспекций, опубликованным на сайте. Также налогоплательщики могут воспользоваться электронными сервисами «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет для физических лиц» или обратиться в многофункциональный центр.