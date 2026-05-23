Три налоговые инспекции Краснодара объединят с 22 июня

Для налогоплательщиков объединенных подразделений меняется адрес для визитов и почтовых отправлений. Отныне все вопросы следует решать по адресу укрупненной ИФНС № 1: 350020, Краснодар, улица Коммунаров, 235. Код налогового органа — 2308.
Граждане могут получить всю необходимую информацию о работе инспекций, их реквизитах и контактах на портале ФНС в разделе «Контакты».
Помимо личного визита, доступны и другие способы взаимодействия. Обратиться в службу можно по единому номеру Контакт-центра ФНС 8−800−222−22−22 (звонок бесплатный) или по телефонам конкретных инспекций, опубликованным на сайте. Также налогоплательщики могут воспользоваться электронными сервисами «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет для физических лиц» или обратиться в многофункциональный центр.