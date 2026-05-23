В Самарской области открылся первый центр медицины здорового долголетия

Первый в Самарской области центр медицины здорового долголетия начал работу на базе Самарской городской больницы № 10. Его задача — выявлять риски преждевременного старения и развития хронических заболеваний у граждан от 18 до 50 лет, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Обследование в центре проводится по четырем направлениям. Они позволяют оценить иммуновоспалительные процессы, уровень инсулинорезистентности, оксидативный стресс, состояние сосудов, а также выявить предпосылки нарушений обмена веществ и ожирения. Специалисты учреждения помогают обнаружить риски на самых ранних этапах и подобрать индивидуальную программу профилактики.
«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача, чтобы во всем регионе охват этих центров был такой, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.