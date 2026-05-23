«Трезвую ферму» закрыли по решению суда в Челябинской области

Центр адаптации работал с нарушениями.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В деревне Александровка Октябрьского района по решению суда закрыли центр социальной адаптации «Единство» за многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что местный житель открыл центр помощи людям, страдающим от зависимостей, в принадлежащем ему частном доме. Он придумал проект «Трезвая ферма», согласно которому постояльцы должны были избавиться от тяги к спиртному или наркотикам через сельскохозяйственный труд.

Однако собственник не учел, что жилое здание не отвечает требованиям санитарной и пожарной безопасности, необходимым для подобных центров. В результате суд постановил прекратить деятельность «трезвой фермы».