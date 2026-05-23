В Татарстане отремонтируют участок дороги Альметьевск — Муслюмово

Участок автомобильной дороги Альметьевск — Муслюмово протяженностью 2,9 км отремонтируют в Альметьевском районе Республики Татарстан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Трасса соединяет два муниципальных образования и позволяет выехать на федеральную дорогу Р-239 Казань — Оренбург и магистраль Алексеевское — Альметьевск. На объекте уже завершили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. Дорожники продолжают укреплять обочины щебеночно-песчаной смесью.
Напомним, в этом году в республике по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновят трассы и искусственные сооружения на 83 объектах. Это позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и достичь планового показателя в 2026 году на уровне 53,98%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.