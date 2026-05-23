С начала года больницы Подмосковья получили 10 микроскопов для операций

Медицинские учреждения Московской области с начала этого года получили 10 микроскопов в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Приборы для проведения операций передали в Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую, Подольскую, Химкинскую и другие больницы. Микроскопы дают возможность специалистам получать детальное изображение во время вмешательств, что повышает точность и эффективность лечения.
«Новый микроскоп обладает высоким качеством передачи изображения и фокусировки. Он уже активно используется в нашем офтальмологическом отделении при проведении микрохирургических операций при катаракте и глаукоме. С его помощью стало возможным получить снимки сетчатки и роговицы глаза в режиме реального времени в ходе операций, досконально рассмотреть слои сетчатки и ее клетки», — подчеркнула врач офтальмологического отделения Раменской больницы Эльвира Криворук.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.