Вальс, концерт и слезы: как прошёл общегородской последний звонок во Владивостоке

Танцы, интерактивные площадки, напутственные слова, торжественная церемония, любимые хиты со сцены и искренний смех: общегородской последний звонок «Навсегда в сердечке» 2026 (16+) ярко и эмоционально прошёл на стадионе «Авангард» во Владивостоке в субботу, 23 мая. Масштабный праздник собрал около 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов, и стал символичным прощанием со школьной жизнью и началом нового этапа. Вместе с ребятами атмосферу одного из самых волнительных вечеров этой весны разделил и корреспондент ИА PrimaMedia.
Ворота стадиона открылись для гостей в 17.00. К этому времени у входа уже выстроились большие очереди — школьники приходили компаниями, фотографировались и поправляли ленты выпускников. Несмотря на прохладный и ветреный вечер, почти такой же, как и годом ранее, капризная приморская погода не смогла испортить настроение ребятам. Вместо яркого солнца стадион озаряли улыбки гостей, вспышки камер телефонов и огни сцены. Трибуны постепенно заполнялись владивостокцами, которые совсем недавно сидели за школьными партами.
Торжественное открытие, по традиции, началось с исполнения гимна страны, после этого на сцену вышли губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.
«Позади школьные годы, незабываемые впечатления. Впереди у вас новая интересная жизнь, выбор профессии. Дорогие ребята, сегодня 8 тысяч выпускников стали участниками последнего звонка, вы наше будущее, будущее Приморья», — отметил глава Приморья, обращаясь к гостям.
К поздравлениям присоединился и глава Владивостока. После торжественной речи на сцене состоялась церемония награждения: восемь выпускников, набравших максимальные 100 баллов на ЕГЭ, получили сертификаты на 100 тысяч рублей.
После официальной части праздник продолжился в формате большого городского фестиваля. Для гостей на стадионе развернулось множество фотозон, а для самых спортивных подготовили специальные площадки: смельчаки забирались на гигантского быка и пытались удержаться на нем, как и в прошлом году. Школьники с азартом играли в футбол, настольный хоккей, мини-баскетбол и другие игры.
Слева от главной сцены расположились шатры ведущих вузов региона ВВГУ, Дальрыбвтуза, ТГМУ, ДВФУ и площадка общественного движения «Юнармия». Здесь для выпускников подготовили насыщенную интерактивную программу: школьники играли в шашки, участвовали в викторинах, осваивали основы каллиграфии, учились вязать узлы и знакомились с базовыми элементами военно-прикладной подготовки, включая сборку и разборку учебного автомата Калашникова.
«Ребятам показывают, как собирать и разбирать автомат Калашникова — это часть юнармейской программы. Во Владивостоке сегодня около трёх тысяч юнармейцев, и среди них примерно поровну мальчиков и девочек. Мы часто участвуем в городских мероприятиях, поддерживаем такие инициативы», — отметил начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия» г. Владивостока Андрей Казнадей.
На площадке ТГМУ особое внимание было уделено навыкам оказания первой помощи. Студентка Кубра Исмаилова рассказала, что для школьников была организована интерактивная игра «Кто станет министром здравоохранения». Участникам предлагалось попробовать себя в роли управленца и, используя условный бюджет, решать актуальные проблемы региона.
Выпускники могли не только отдохнуть и повеселиться, но и задуматься о будущем — узнать о востребованных специальностях, правилах поступления, количестве бюджетных мест и перспективах обучения.
Вся атмосфера праздника невольно возвращала гостей к собственным школьным годам, а у некоторых ребят даже выступали слёзы — настолько волнительным оказался этот вечер.
«Я заканчивала школу в Артёме, и у нас, конечно, ничего подобного не было. Здесь очень крутая программа, замечательные ведущие — ребятам просто не дают заскучать. На этой площадке я работаю уже второй год подряд и каждый раз удивляюсь масштабу праздника. Думаю, это нравится не только выпускникам, но и классным руководителям, директорам, потому что такие мероприятия развивают город и поддерживают активную молодёжь», — рассказала менеджер центра по работе со школьными сообществами ВВГУ Арина Цитцер.
Одним из самых трогательных моментов вечера стал традиционный школьный вальс. После общего фото сотни выпускников закружились в танце прямо на стадионе, а затем праздник продолжился большой концертной программой. Специально для школьников на сцене выступили приглашённые артисты — Асия и Антон Токарев.