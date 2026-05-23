Суд разрешил омской школьнице сдавать экзамены без согласия от мамы

Омский районный суд вынес решение, защищающее право несовершеннолетней ученицы на получение основного общего образования. С иском в интересах девочки обратился Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района.

Установлено, что в 2024 году мать школьницы самостоятельно аннулировала все подписанные согласия, изъяла из личного дела дочери оригиналы и копии документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении), отозвала согласие на обработку персональных данных и потребовала удалить личную информацию из электронных баз. С января 2025 года в системе «Дневник.ру» девочка числится как «Ученик 1».

Из-за этих действий школа не могла включить ученицу в Региональную информационную систему для сдачи ГИА в форме ОГЭ. При этом сама девятиклассница хорошо учится и желает сдавать экзамены.

Рассмотрев дело, суд пришел к однозначному выводу: для проведения итогового собеседования, итогового сочинения и ГИА согласие законных представителей на обработку персональных данных не требуется. Положения статьи 10.1 Закона о персональных данных в данном случае неприменимы, в том числе и требование родителя о прекращении передачи данных.

Решением Омского районного суда:

· Комитету по образованию разрешено внести необходимые сведения о девочке 2010 г.р. в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА. · Школьнице предоставлено право самостоятельно подписать заявление об участии в аттестации — без согласия законных представителей.

Решение обращено к немедленному исполнению.