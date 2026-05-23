В пермском СК имени Сухарева впервые за 16 лет растопили лёд

Продолжительность остановки работы комплекса пока не определена.

Лёд в СК имени Сухарева растопили впервые с момента начала работы комплекса, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта.

Арена начала работать в 2010 году. Как пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, всё это время арена работала без перерывов, но нарекания от фигуристов и хоккеистов к качеству льда накапливались. Поэтому работу решили приостановить и провести все необходимые работы в короткие сроки, так как комплекс остаётся очень востребованным.

Специалисты проверят состояние внутренних систем, при необходимости привлекут подрядчика. Продолжительность остановки работы комплекса пока не определена.

В прошлом году на объекте уже отремонтировали холодильное оборудование, хоккейные борта, заменили пол и звукоизоляционные плиты, обновили раздевалки, судейские комнаты и холл.

