В пермском СК имени Сухарева впервые за 16 лет растопили лёд

Лёд в СК имени Сухарева растопили впервые с момента начала работы комплекса, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта.
Арена начала работать в 2010 году. Как пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, всё это время арена работала без перерывов, но нарекания от фигуристов и хоккеистов к качеству льда накапливались. Поэтому работу решили приостановить и провести все необходимые работы в короткие сроки, так как комплекс остаётся очень востребованным.
Специалисты проверят состояние внутренних систем, при необходимости привлекут подрядчика. Продолжительность остановки работы комплекса пока не определена.
В прошлом году на объекте уже отремонтировали холодильное оборудование, хоккейные борта, заменили пол и звукоизоляционные плиты, обновили раздевалки, судейские комнаты и холл.
