Во всех регионах Казахстана опубликовано штормовое предупреждение

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Семей: ожидаются дождь, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15−20 м/с.