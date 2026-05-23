На премию «Мой бизнес» номинированы 4 донских проекта креативных индустрий

«В прошлом году победу донскому региону принесла практика поддержки местных брендов. На этот раз среди номинантов — комплексная программа поддержки креативных индустрий. Помимо налоговых преференций и бесплатных услуг по маркетинговому продвижению, она включает в себя финансовые инструменты: льготный лизинг и микрозаймы под 3% годовых специально для представителей отрасли. На базе донского центра креативных индустрий реализуется инфраструктурная и образовательная поддержка. Ключевая цель — увеличить долю креативной экономики в валовом региональном продукте с 2,2 до 6% к 2030 году», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов.