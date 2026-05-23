На премию «Мой бизнес» номинированы 4 донских проекта креативных индустрий

Четыре практики поддержки креативных индустрий Ростовской области вошли в федеральный шорт-лист Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», отвечающей задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Проекты представлены в номинациях «Креативные индустрии», «Молодежное предпринимательство», «Лучший проект в рамках благотворительной акции #МойбизнесПомогает» и «Лучшая социальная сеть». Торжественная церемония подведения итогов и награждения лауреатов премии состоится этим летом на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь».
«В прошлом году победу донскому региону принесла практика поддержки местных брендов. На этот раз среди номинантов — комплексная программа поддержки креативных индустрий. Помимо налоговых преференций и бесплатных услуг по маркетинговому продвижению, она включает в себя финансовые инструменты: льготный лизинг и микрозаймы под 3% годовых специально для представителей отрасли. На базе донского центра креативных индустрий реализуется инфраструктурная и образовательная поддержка. Ключевая цель — увеличить долю креативной экономики в валовом региональном продукте с 2,2 до 6% к 2030 году», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов.
В номинации «Молодежное предпринимательство» на федеральном уровне отмечен проект «КиберДон» — первый в регионе фестиваль, объединивший выставку инди-игр, мастер-классы по созданию игр, лекции экспертов геймдева и кибертурнир от 1С. В числе лучших в стране благотворительных проектов представлен аукцион в рамках юбилейного фестиваля донских брендов «Мой бизнес. Наши маркет», который позволил собрать средства на реабилитационную технику для ребенка с тяжелыми диагнозами. Финалистом премии также стала практика по ведению соцсетей центра «Мой бизнес».
«Представленные на федеральном уровне практики направлены на решение ключевых задач центров “Мой бизнес” — повышение эффективности господдержки, доверия к ней и информированности предпринимателей о возможностях для роста и развития бизнеса. Так, в 2025 году финансовая и нефинансовая помощь была оказана более чем 12 тысячам получателей», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.