Более 160 метров дорожного ограждения установили на Третьей Рабочей во Владивостоке

Компания-подрядчик смонтировала более 160 метров дорожного ограждения на улице Третьей Рабочей во Владивостоке. Мера принята по согласованию с Госавтоинспекцией в рамках ликвидации очагов аварийности, сообщила администрация Владивостока.
«Новая мера позволит ограничить переход проезжей части в неустановленных местах, а значит — повысить безопасность и для пешеходов, и для автомобилистов», — говорится в сообщении.
Одновременно для дисциплинирования водителей и повышения безопасности в городе продолжается установка камер фото— и видеофиксации нарушений. Ещё одним инструментом стали делиниаторы — их смонтировали сразу на нескольких участках для разделения транспортных потоков, минимизации ДТП и увеличения пропускной способности дорог.
Напомним, что на перекрёстке улиц Иманской и Комсомольской во Владивостоке специалисты монтируют делиниаторы — дорожные элементы, разделяющие транспортные потоки и исключающие опасные манёвры. Работы планируется завершить уже к концу предстоящих выходных.