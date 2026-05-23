В Омской области несколько деревень полностью отрезало от мира

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за плохого состояния дорог в Тарском муниципальном округе Омской области. Поводом стало обращение местных жителей в Информационный центр СК России.
По словам сельчан, дороги между несколькими населёнными пунктами уже много лет находятся в непригодном состоянии. Асфальтового покрытия на них нет, грунтовое полотно размывает, а на проезжей части образовались многочисленные ямы и колеи.
Жители утверждают, что из-за разбитых дорог в населённые пункты с трудом проезжают даже экстренные службы. Кроме того, с марта прекратилось движение рейсового автобуса, возникли проблемы с вывозом мусора, а продукты и медикаменты доставляют с задержками.
Многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали. Ситуация получила огласку в социальных сетях.
После этого в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления транспортной доступности населённых пунктов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.