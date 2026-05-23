Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области несколько деревень полностью отрезало от мира

В ситуацию уже вмешался Бастрыкин.

Источник: Om1 Омск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за плохого состояния дорог в Тарском муниципальном округе Омской области. Поводом стало обращение местных жителей в Информационный центр СК России.

По словам сельчан, дороги между несколькими населёнными пунктами уже много лет находятся в непригодном состоянии. Асфальтового покрытия на них нет, грунтовое полотно размывает, а на проезжей части образовались многочисленные ямы и колеи.

Жители утверждают, что из-за разбитых дорог в населённые пункты с трудом проезжают даже экстренные службы. Кроме того, с марта прекратилось движение рейсового автобуса, возникли проблемы с вывозом мусора, а продукты и медикаменты доставляют с задержками.

Многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали. Ситуация получила огласку в социальных сетях.

После этого в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления транспортной доступности населённых пунктов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

СК