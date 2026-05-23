Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области высадили более 81 тысячи деревьев

В этом сезоне акция «Сад памяти» объединила около 1,4 тысячи человек.

Источник: Национальные проекты России

Участники международной акции «Сад памяти», проходившей в Воронежской области в апреле-мае в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили 81 540 деревьев. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Главная цель масштабной эколого-патриотической кампании — увековечить память героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО), создавая живые памятники из деревьев в честь защитников Родины.

«Регион системно поддерживает данную инициативу на протяжении шести лет — с момента старта проекта в 2020 году. За весь период проведения акции в Воронежской области было высажено свыше 1,5 миллиона молодых деревьев», — сообщил министр лесного хозяйства региона Вячеслав Оробинский.

В текущем сезоне акция объединила около 1,4 тыс. человек, включая представителей органов власти, МЧС, бизнеса, волонтеров, студентов, школьников и местных жителей. Участники акции создали 47 памятных насаждений, общая площадь посадок составила 24,7 гектара.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше