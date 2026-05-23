В библиотеке Тихвина в Ленобласти отметят День славянской письменности

Мероприятие «В начале было слово», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, состоится 25 мая в центральной детской библиотеке города Тихвина Ленинградской области. Праздник организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Ленинградской областной детской библиотеке.
Для гостей организуют книжный фестиваль. Сотрудники Ленинградской областной детской библиотеки совместно с тихвинскими коллегами подготовили насыщенную программу. Участников ждут мастер-классы и интерактивные занятия, интеллектуальные квесты и викторины, творческие встречи с авторами, флешмобы, музыкальные номера, фотозона для памятных снимков.
Так, состоится творческая встреча «Азбука твоих летних впечатлений» с художницей Лесей Улановой, а также мастер-класс «Печатная буквица», который проведет представитель Российской государственной детской библиотеки Надежда Графова. Кроме того, в программе запланирован тематический семинар для сотрудников детских библиотек Ленинградской области. Эксперты библиотечного сообщества поделятся опытом сохранения и популяризации русского слова в современных реалиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.