Атмосферу трудового порыва и жизнь страны увидят волгоградцы на новой выставке

В музее изобразительных искусств имени Машкова в Волгограде открылась новая выставка «Жизнь великой страны». Чем жили советские люди, как работали, дружили, строили города, совершали трудовые подвиги можно увидеть в произведениях из собрания Белгородского государственного художественного музея. Живопись, графика — всего 80 произведений, в которых можно увидеть и жизнь страны, и яркие страницы истории Белгорода. В Волгограде их покажут впервые.
Это работы и белгородских авторов, и известных художников нашей страны Фаворского, Кибрика, Кугача, Яблонской, Левитина, Чарушина. Они представлены в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37. В Волгограде выставка пробудет с 22 мая по 26 июня 2026 года.