Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4 тысяч жителей Уфы пробежали полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Уфе на старт полумарафона «ЗаБег.РФ» вышли более 4 тысяч участников.

Источник: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 23 мая, в Уфе прошел 10 Всероссийских полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на старт вышли 4312 горожан.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел одновременно во всех городах России. Старт и финиш по всем дистанциям был на площади Ленина на «Горсовете». Участники пробежали классический полумарафон в 21,1 км, а менее опытные могли выбрать дистанции в 1, 5 и 10 километров.

Среди мужчин полумарафонскую дистанцию быстрее всех преодолел Загир Аминев (01:14:58), среди женщин — Гульназ Голиус (01:27:35).