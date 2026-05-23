Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде врачи приняли роды и одновременно удалили женщине опухоль

Во время операции врачи провели срочный экспресс-анализ тканей. Исследование показало, что киста была доброкачественной, благодаря чему медикам удалось сохранить орган пациентки.

В региональном Перинатальном центре Калининграда врачи спасли 31-летнюю пациентку, совместив рождение ребенка со сложной хирургической операцией. Медики помогли появиться на свет мальчику и одновременно удалили его маме крупную опухоль, сообщает областной минздрав.

Проблемы со здоровьем у женщины начались еще на 14-й неделе беременности — тогда ей уже проводили операцию по удалению кисты. Однако к 39-й неделе новообразование появилось снова и достигло размеров 8×10 сантиметров. Для проведения сложного вмешательства объединились специалисты разных профилей: акушеры-гинекологи Перинатального центра и онкогинеколог областного онкоцентра.

Операция проходила под анестезией, при этом пациентка оставалась в сознании и смогла услышать первый крик своего новорожденного сына прямо во время хирургического вмешательства. Во время операции врачи провели срочный экспресс-анализ тканей. Исследование показало, что киста была доброкачественной, благодаря чему медикам удалось сохранить орган пациентки.

«Малыш (3 810 г, 52 см) и его мама чувствуют себя отлично», — пояснили в министерстве.

Ранее в регионе заработал первый региональный Онкопатруль.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше