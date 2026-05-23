На Дону определили лучшие школьные геоинформационные проекты

Лидеров конкурса геоинформационных проектов для «Школьных центров космических услуг» определили в Ростовской области, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. В состязании, организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», участники представили 19 проектов.
С помощью карт и космических снимков учащиеся исследовали изменения ландшафта, анализировали состояние исторических памятников, создавали интерактивные маршруты и экологические карты, а также наглядно показывали связь прошлого и настоящего региона через пространственные данные.
«Наш уникальный проект “Школьные центры космических услуг”, который в этом году отмечает свое десятилетие, продолжает открывать школьникам путь в мир науки и технологий. Такие конкурсы вдохновляют молодое поколение на открытия и помогают лучше узнать родной край», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Алексей Копытов.
Победу в конкурсе одержали учащиеся школы № 5 города Белая Калитва с проектом «Туристический маршрут: глэмпинги Ростовской области», а также юридической гимназии № 9 имени М. М. Сперанского из Ростова‑на‑Дону с проектом «Гидрологическая память Дона». Второе место заняли ребята из школы № 3 города Морозовска, которые представили проект «Достояние Донского края: прошлое, настоящее, будущее». Третье место между собой разделили ученики Савоськинской школы № 5, Парамоновской школы, гимназии № 117 и лицея № 56 Ростова‑на‑Дону.
Напомним, в проекте «Школьные центры космических услуг» участвует уже 51 школа Ростовской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.