В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности днем 23 мая

23 мая в Ростовской области отменён режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение от РСЧС поступило в 15:00.
Ранее, в 12:00 того же дня, экстренные службы ввели в регионе специальный режим из‑за угрозы атаки БПЛА. Жителям было рекомендовано: покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях, держаться вдали от окон.
Режим был снят спустя три часа. Информации о сбитых беспилотных летательных аппаратах не поступало.
