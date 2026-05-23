Атмосферное давление рухнет в Москве в среду, заявил синоптик

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Показатели атмосферного давления рухнут в Москве в среду, оно будет на 14−16 единиц ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В среду погода сохранит циклонический, облачный и дождливый характер, с порывистым ветром северных румбов и очень низким атмосферным давлением — показания барометров окажутся на 14−16 единиц ниже нормальных», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, температура в этот день составит всего плюс 13 — плюс 15 градусов.