Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце рабочей недели

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Температура воздуха в конце рабочей недели в Москве достигнет значений середины апреля, она не превысит плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В четверг и пятницу полярное вторжение достигнет апогея — плотные облака будут скрывать солнце, дожди добавят сырости, а температура виртуально отправит горожан практически в середину апреля — после полудня лишь плюс 12 — плюс 14», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, в выходные температурный тренд развернется на траекторию роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется.