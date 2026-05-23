В подмосковном Одинцове в конце мая состоится велозаезд

Для взрослых участников предусмотрены «Гонка» на 80 км, а также заезды на 80, 50 и 20 км. Для юных велосипедистов организованы дистанции на 5, 10 и 15 км. Для участия потребуются исправный велосипед, шлем, медицинская справка, подписанное согласие родителей для несовершеннолетних, а для гонки на 80 км — спортивная страховка. Регистрация доступна на сайте.