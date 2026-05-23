В подмосковном Одинцове в конце мая состоится велозаезд

Он пройдет 31 мая в парке Малевича.

Источник: Национальные проекты России

Первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race состоится 31 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе Московской области. Мероприятие организуют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

«Гравийная гонка в одном из лучших парков Подмосковья станет новой страницей в истории проекта. Гревел сочетает в себе элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, предоставляя возможность быстрой езды по пересеченной местности», — отметили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Для взрослых участников предусмотрены «Гонка» на 80 км, а также заезды на 80, 50 и 20 км. Для юных велосипедистов организованы дистанции на 5, 10 и 15 км. Для участия потребуются исправный велосипед, шлем, медицинская справка, подписанное согласие родителей для несовершеннолетних, а для гонки на 80 км — спортивная страховка. Регистрация доступна на сайте.

Отметим, Gran Fondo Russia — крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране, существующая более 10 лет. Всего в новом сезоне в Московской области запланированы четыре старта серии.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.