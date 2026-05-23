Сестрорецкое болото в Петербурге набирает популярность у иностранных туристов

Необычный тренд зафиксировали в Смольном. Все больше туристов едут не во дворцы и парки, а на экологические тропы в окрестностях Петербурга. Об этом «КП-Петербург» на полях «Транспортфеста» сообщил председатель Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич.
— «Комаровская тропа», «Сестрорецкое болото» — эти природные территории вызывают интерес у туристов, — сказал он в беседе с корреспондентом мобильной студии радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. — Туда едут индивидуальные путешественники. Пока немногочисленные, но они есть. Есть даже такая категория туристов, которые ездят по всему миру, чтобы пройтись по той или иной эко-тропе.
Кроме того, Панкевич отметил Петергофское направление, где можно совместить прогулку по берегу залива или лесу с осмотром законсервированных императорских дворцов.