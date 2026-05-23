Как отдохнуть в Калининграде большой компанией с детьми: москвичи и уральцы рассказали, где бывали и чем угощались

вождение у калининградских водителей «очень спокойное, с соблюдением правил и скоростных режимов»; хорошо работает общественный транспорт между городами; есть продуманный механизм аренды машин, но большие сложности с парковками в Калининграде и на курортах; цены на продукты и в ресторанах не сильно отличаются от Москвы и Урала; «Дороги и поля ровненькие, упорядоченные, везде чисто и опрятно». «Чего уже не увидишь в центральной России и Сибири — стада коров. Это осталось только в воспоминаниях из детства. Сколько приезжаем в Калининград, уже по дороге из аэропорта наблюдаем такие картины. Здорово, что развивается животноводство. Покупая местную молочную продукцию, ещё в первый приезд отметили, что она вкусная и свежая».