Выпускниками минских школ в этом году стали более 13 тысяч 11-классников

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Из школ и гимназий белорусской столицы в текущем году выпускаются 13 240 учеников 11-х классов, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
«Последние звонки» прозвенели в субботу в школах и гимназиях Минска.
«В этом учебном году выпускаются 20 418 учеников 9-х классов и 13 240 — 11-х», — говорится в сообщении.
Торжественные мероприятия в учебных заведениях прошли утром.