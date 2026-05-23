В Прикамье на учителя возбудили уголовное дело за непотребные действия

Уголовное дело возбудили в отношении учителя одной из школ Прикамья за непотребные действия перед учениками, сообщает 59.RU.
В соцсетях распространилось видео, снятое в одной из школ Нытвенского округа. На кадрах педагог совершал непотребные действия в присутствии учеников. Информацию об этом передали в следственные органы.
В СУ СК РФ пот Пермскому краю 59.RU уточнили, что в отношении педагога возбуждено уголовное дело.
По данным с сайта школы, мужчина работал преподавателем информатики. Он имеет стаж 39 лет и звание «Почётный работник общего образования России». В 2024 году сообщалось, что он вёл курс «Робототехника» в 8−9 классах.
