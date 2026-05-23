В Анапе обозначили пляжи, открытые для купания

Пробы воды и грунта на этих участках береговой линии соответствуют санитарным нормам, поэтому пляжи признаны безопасными для купания.
К началу туристического сезона три песчаных пляжа, в том числе пляжные зоны детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора» и ГБУ «Пансионат “Высокий берег”», также получили санитарно‑эпидемиологическое заключение.
Это стало возможным благодаря отсыпке дополнительного слоя чистого песка.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новым материалом уже обновлено более 5 км береговой линии в Анапе.