Минпросвещения отправит в детские центры студентов Старобельского колледжа

Минпросвещения отправит в детские центры студентов из общежития колледжа в ЛНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что путевки будут выделены по поручению главы министерства Сергея Кравцова.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.

