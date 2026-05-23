Музыкальная школа села Пелагиада на Ставрополье получила новые инструменты

Новые инструменты получила музыкальная школа села Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Для учреждения закупили новые аккордеоны, баяны, саксофоны, гитары, балалайку, домру и рояль. Для занятий и выступлений приобрели акустические системы, колонки, усилитель, микрофоны и ноутбук. Кроме того, большим количеством музыкальной литературы и нот пополнился библиотечный фонд школы. Обновление материально-технической базы позволит повысить качество образования и расширить творческие возможности учащихся.
«Поддержка в рамках нацпроекта — это важный шаг к развитию культуры и искусства на селе. Новые инструменты и оборудование помогут детям раскрыть свой потенциал и с еще большим интересом заниматься творчеством», — отметила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.