В Ростовской области определили лучшего специалиста по охране труда

Лидеров конкурса «Лучший специалист по охране труда Ростовской области» определили в ходе дискуссионной площадки «Безопасность начинается с руководителя: охрана труда на предприятии. От проблемы к решению» в Ростове-на-Дону. Конкурс был организован на территории компании «Ростсельмаш» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Победителем стала Яна Жарова из компании «Шахтинская керамика». Второе место заняла Александра Ковальчук от Таганрогского металлургического завода, третье место — Павел Романченко, который представил производственно-конструкторское предприятие «ИРИС». Всего в конкурсе поучаствовали 134 человека.
Конкурс проходил в два этапа. Во время первого участники должны были заполнить заявку и информационную карту с 30 показателями трудовой деятельности. Во втором этапе специалисты представили работы на тему «Управление профессиональными рисками и СИЗ: фокус на эффективность, а не на количество».
Отметим, дискуссионная площадка «Безопасность начинается с руководителя: охрана труда на предприятии. От проблемы к решению» собрала представителей исполнительных, контрольных и надзорных органов, а также руководителей ведущих промышленных предприятий Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик.
«В Ростовской области сейчас проводится большая работа по профилактике несчастных случаев на производстве. По итогам 2025 года количество тяжелых несчастных случаев снизилось почти на 10%, а групповых — на 11%. В регионе на 98% организаций проведена оценка труда, на 68% проведена оценка рисков. Почти на 15 тысячах рабочих мест улучшены условия охраны труда», — рассказал заместитель министра труда и социального развития региона Андрей Харахашян.
Для участников дискуссионной площадки провели экскурсию по исторической выставке с ретроспективой техники, производству трансмиссий, главному сборочному конвейеру и тракторному заводу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.