В Ростовской области определили лучшего специалиста по охране труда

«В Ростовской области сейчас проводится большая работа по профилактике несчастных случаев на производстве. По итогам 2025 года количество тяжелых несчастных случаев снизилось почти на 10%, а групповых — на 11%. В регионе на 98% организаций проведена оценка труда, на 68% проведена оценка рисков. Почти на 15 тысячах рабочих мест улучшены условия охраны труда», — рассказал заместитель министра труда и социального развития региона Андрей Харахашян.