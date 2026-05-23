Беспрозванных анонсировал две новые меры поддержки бизнеса в Калининградской области

Власти Калининградской области помогут льготным финансированием бизнес-проектам в сфере роботизации, а также на создание новых предприятий на территории индустриальных парков. О новых мерах поддержки губернатор Алексей Беспрозванных рассказал на церемонии награждения победителей бизнес-премии «Янтарный Меркурий».