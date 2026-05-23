Жительница Семёнова заключила социальный контракт и превратила хобби по изготовлению кукол в бизнес

В апреле прошлого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения с бизнес-планом, который был одобрен. На выделенные от государства средства начинающий предприниматель закупила швейное оборудование, ткани и материалы, фотооборудование для качественной съемки изделий, а также ноутбук и принтер, необходимые для выхода на маркетплейсы. Теперь Надежда успешно совмещает уход за сыном и ведение бизнеса. Количество заказов постепенно растет, особенно перед праздниками. Так, накануне Нового года предпринимательница выполнила около 150 заказов. В перспективе планирует выходить на новые, более обширные рынки сбыта.