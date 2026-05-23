Жительница Семёнова заключила социальный контракт и превратила хобби по изготовлению кукол в бизнес

Жительница города Семенова Надежда Ежова заключила социальный контракт (это мера поддержки в рамках национального проекта «Семья») и получила 350 тысяч рублей на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Благодаря этому менее чем за год она смогла превратить свое увлечение в успешный бизнес.
Идея сделать хобби — изготовление кукол — чем-то более серьезным и прибыльным возникла у Надежды чуть более года назад. Чтобы масштабировать производство, требовалось закупить качественное оборудование.
«Я шью игрушки уже более 10 лет. До прошлого года это нельзя было назвать бизнесом — скорее, занятием для души. Я в одиночку воспитываю ребенка-инвалида, поэтому выйти на полноценную работу не представлялось возможным. Подработка на дому всегда была актуальной. В прошлом году у меня возникла мысль оборудовать дома швейную мастерскую. Так я узнала о существовании государственной поддержки в виде социального контракта», — рассказала Надежда Ежова.
В апреле прошлого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения с бизнес-планом, который был одобрен. На выделенные от государства средства начинающий предприниматель закупила швейное оборудование, ткани и материалы, фотооборудование для качественной съемки изделий, а также ноутбук и принтер, необходимые для выхода на маркетплейсы. Теперь Надежда успешно совмещает уход за сыном и ведение бизнеса. Количество заказов постепенно растет, особенно перед праздниками. Так, накануне Нового года предпринимательница выполнила около 150 заказов. В перспективе планирует выходить на новые, более обширные рынки сбыта.
В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что на сегодняшний день в регионе социальные контракты можно заключить по следующим направлениям: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства, для содействия в трудоустройстве, а также в связи с трудной жизненной ситуацией. Благодаря механизму социального контракта в Нижегородской области открывают или расширяют свой бизнес тысячи граждан.
С 2026 года введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, имеющих статус безработного или ищущего работу, — их также поддерживают в стремлении заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Особый порядок предоставления поддержки предусмотрен для участников СВО с инвалидностью I или II группы: в этом случае право на получение социальной помощи может быть реализовано либо самим военнослужащим, либо его безработной супругой — по выбору семьи. Данная мера поддержки для участников СВО предоставляется без учета дохода.
Подробнее о мере поддержки можно узнать в специальном разделе на сайте министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области: minsocium.ru/posobiya-i-vyplaty/social-contract-main.
В ведомстве также сообщили, что в 2026 году планируется заключить более 4,6 тысячи социальных контрактов с жителями Нижегородской области. С начала года в регионе уже заключено порядка двух тысяч соцконтактов. Самым востребованным направлением на протяжении многих лет остается развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.
Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (адреса и телефоны можно найти на портале регионального министерства социального развития и семейной политики: minsocium.ru/index.php/map). Соответствующее заявление можно также подать дистанционно — на портале «Госуслуги».
Напомним, данная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно. Важно, что приоритет при оформлении меры — у граждан, уже имеющих соответствующий успешный опыт ведения своего дела. Также приоритетное право при назначении меры поддержки имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.
С 2025 года социальный контракт как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Он включает семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».