В поселке Солонцы Красноярского края построят водопровод

Строительство разводящих водопроводных сетей началось в поселке Солонцы Емельяновского округа Красноярского края. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства.
Трубопровод протяженностью 24 км проложат по улицам Содружества, Победы, Юности, Свободной, Курской, Изумрудной и другим. Специалисты установят 242 водопроводных и 42 дренажных колодца. Строительство планируют завершить до конца года.
«Подрядчики завозят строительные материалы, уже выполнили гидроизоляцию 15 колодцев из железобетона. Начали бурить горизонтальный канал для прокладки трубопровода», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов.
Напомним, с 2023 года провели уже более 20 км водопровода от Красноярска до поселков Солонцы, Логовой, Емельяново, села Дрокино и деревни Творогово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.