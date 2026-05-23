Исторические здания в Павлове Нижегородской области выставили на торги

В Павлове Нижегородской области выставлены на торги два здания, признанные объектами культурного наследия, рассказал в соцсетях заместитель губернатора региона Егор Поляков, подчеркнув, что объекты идеально подходят для размещения музеев, туристических центров или общественных пространств. Один из лотов — «Дом А. Маклакова» на Нижегородской улице. Здание, построенное в 1904 году в характерном для Павлова «кирпичном стиле», занимает площадь почти 594 квадратных метра и оценено в 10,9 млн рублей в качестве начальной стоимости. По словам Егора Полякова, дом выделяется богатым декоративным оформлением фасадов, а также сохранившимися металлическими ставнями на окнах дворовой части. Второй объект, выставленный на аукцион, — «Жилой дом» на улице Ленина, 29. Ранее в нем располагались музей промышленных образцов и мужское училище. Площадь этого здания составляет 718,5 квадратных метра, а его начальная цена — 5 млн рублей. Приобретение этих исторических объектов предоставит инвесторам возможность не только владеть частью культурного наследия региона, но и внести вклад в развитие туризма и городской инфраструктуры Павлова.