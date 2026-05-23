В Ростове осудили жителя ДНР, который хотел воевать против России

Суд признал мужчину виновным по статьям о приготовлении к государственной измене и участию в деятельности террористической организации. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.