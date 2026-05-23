Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Александровка Самарской области открыли площадку ГТО

Там можно готовиться к сдаче нормативов, тренироваться и проводить уроки физкультуры.

Площадку для сдачи норм ГТО открыли в селе Александровка Самарской области, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Ставропольского района.

Новая площадка соответствует требованиям к комплексам для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который предусматривает ступени для разных возрастов.

«Площадка оборудована всеми элементами для сдачи норм ГТО: это перекладины, скамейки, брусья, тренажеры. Здесь можно готовиться к сдаче нормативов, а также проводить сами испытания. Для сдачи ГТО сюда будут приезжать жители из близлежащих сел», — рассказала руководитель районного комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Лариса Костина.

В селе спортивному воспитанию молодежи уделяют особое внимание, и наличие собственного многофункционального комплекса под открытым небом значительно расширит возможности для организации тренировок, школьных уроков физкультуры на свежем воздухе и проведения районных мероприятий.

Напомним, в прошлом году площадку ГТО обустроили в селе Васильевка. В ближайшее время возведение подобного объекта планируется в селе Хрящевка.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.