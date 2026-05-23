В селе Александровка Самарской области открыли площадку ГТО

Площадку для сдачи норм ГТО открыли в селе Александровка Самарской области, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Ставропольского района.
Новая площадка соответствует требованиям к комплексам для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который предусматривает ступени для разных возрастов.
«Площадка оборудована всеми элементами для сдачи норм ГТО: это перекладины, скамейки, брусья, тренажеры. Здесь можно готовиться к сдаче нормативов, а также проводить сами испытания. Для сдачи ГТО сюда будут приезжать жители из близлежащих сел», — рассказала руководитель районного комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Лариса Костина.
В селе спортивному воспитанию молодежи уделяют особое внимание, и наличие собственного многофункционального комплекса под открытым небом значительно расширит возможности для организации тренировок, школьных уроков физкультуры на свежем воздухе и проведения районных мероприятий.
Напомним, в прошлом году площадку ГТО обустроили в селе Васильевка. В ближайшее время возведение подобного объекта планируется в селе Хрящевка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.