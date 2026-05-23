В 24 тоннах индийского чая в Петербурге обнаружили муху-горбатку

Россельхознадзор подвёл итоги мониторинга качества импортного чая, поступившего в Россию через Большой порт Санкт-Петербурга с начала 2026 года. По состоянию на 21 мая в северную столицу доставлено 822 партии чёрного, зелёного чая и молочного улуна общим весом 25,1 тысячи тонн. Ассортимент формируется за счёт поставок из 16 стран, включая Индию, Кению, Шри-Ланку, Китай, Вьетнам и Индонезию — география импорта не изменилась.