Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 24 тоннах индийского чая в Петербурге обнаружили муху-горбатку

Заражённую продукцию обеззаразили.

Россельхознадзор подвёл итоги мониторинга качества импортного чая, поступившего в Россию через Большой порт Санкт-Петербурга с начала 2026 года. По состоянию на 21 мая в северную столицу доставлено 822 партии чёрного, зелёного чая и молочного улуна общим весом 25,1 тысячи тонн. Ассортимент формируется за счёт поставок из 16 стран, включая Индию, Кению, Шри-Ланку, Китай, Вьетнам и Индонезию — география импорта не изменилась.

В ходе лабораторных проверок сотрудники Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили в партии индийского чая объёмом 24 тонны наличие многоядной мухи-горбатки — опасного карантинного вредителя. Заражённый груз был незамедствительно обеззаражен. Остальные партии чая успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль и допущены к ввозу.