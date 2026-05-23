Калининградскую «Балтику» покинул Кевин Андраде

Игрок будет выступать за «Зенит».

Источник: Комсомольская правда

Калининградская «Балтика» и питерский «Зенит» договорились о трансфере Кевина Андраде. Игрок, полюбившийся болельщикам, покидает Калининград.

«Клуб из Санкт-Петербурга выкупает права на защитника», — говорится в сообщении пресс-служба «Балтики».

Кевин выступал за ФК «Балтика» с января 2024 года. Провел 83 матча. На его счету три гола и сотни удачных действий в зоне обороны.

Сам футболист в прощальном обращении к фанатам насписал, что приезд в «Балтику» стал одним из лучших решений в его жизни и прощаться ему тяжело.

«Я обязательно продолжу следить за командой, поддерживать и желать ей только самого лучшего. Крепко обнимаю вас, желаю вам счастья и благополучия. И очень надеюсь, что скоро мы увидимся снова!», — написал экс-балтиец.

