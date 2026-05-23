В Летнем саду Тихвина впервые зацвела масштабная клумба из тысяч тюльпанов

Май — это традиционный пик цветения большинства сортов тюльпанов в Петербурге и Ленобласти. Фестивали тюльпанов охватили город на Неве еще на прошлой неделе, а на этих выходных тысячи тюльпанов расцвели в самом центре Тихвина в Ленинградской области. Пышный ковер из ярких цветов накрыл Летний сад, пишет online47.
— Осенью прошлого года специалисты высадили на клумбах Летнего сада почти две тысячи луковиц тюльпанов различных сортов, — поясняет информационный портал. — И вот теперь клумбы радуют разнообразием сортов, земля покрылась розовым, малиновым, белым, оранжевым и бордовым ковром.
Яркими снимками поделился глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун на своей страничке «ВКонтакте». Говорят, такой результат стал возможен благодаря профессиональному подходу специалистов озеленения и благоустройства, а также хорошим погодным условиям.