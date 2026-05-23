Более 100 мероприятий пройдет на Дону в рамках Года единства народов России

Проведение более 100 мероприятий в рамках Года единства народов России запланировано в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Тематические события будут организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«Основной целью Года единства народов России является осознание общности, исторической судьбы, культуры и ценностей народов России. Он посвящен непосредственно общегражданской идентичности — это Год единой российской нации. Наша с вами общая задача — не только сохранить, но и приумножить то, что делает нас единым народом: общую историю, культуру, ценности, взаимное уважение и стремление к процветанию России, будущему наших детей. В итоговый план областных мероприятий Года единства народов России вошли более 100 событий», — отметил министр региональной политики и массовых коммуникаций Александр Никиточкин.
План тематических событий утвердили на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению на территории области мероприятий, посвященных Году единства народов России. В перечень вошли фестивали народных культур, выставки, концерты, театральные проекты, а также научные и общественные форумы, посвященные вопросам межнациональных отношений. Так, состоятся областной межнациональный творческий фестиваль-конкурс «61 РЕГИОН», межрегиональный фестиваль народного творчества «Юг России. Сила традиций», праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья», акция «Всей семьей в “ДонМолодой”» и другие мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.