В Чебаркуле Челябинской области представили план благоустройства набережной

Команда регионального центра компетенций представила итоговый план благоустройства набережной озера Чебаркуль для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс организован в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области.
Проект получил название «Тихий голос мыса Семерик». Запланированы укрепление существующих грунтовых троп, обустройство лестниц и ограждений, установка скамеек из дерева и камня, создание благоустроенных пирсов для рыбалки, размещение выставочного павильона и обустройство площадки для камерных концертов. Благоустройство набережной сделает территорию еще более доступной для прогулок и отдыха жителей и гостей города.
Как отмечают эксперты, участие в конкурсе позволит не только привлечь федеральные средства, но и усилить туристическую привлекательность, создать новые точки притяжения и повысить качество жизни в городе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.