В Чебаркуле Челябинской области представили план благоустройства набережной

Проект получил название «Тихий голос мыса Семерик».

Команда регионального центра компетенций представила итоговый план благоустройства набережной озера Чебаркуль для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс организован в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области.

Проект получил название «Тихий голос мыса Семерик». Запланированы укрепление существующих грунтовых троп, обустройство лестниц и ограждений, установка скамеек из дерева и камня, создание благоустроенных пирсов для рыбалки, размещение выставочного павильона и обустройство площадки для камерных концертов. Благоустройство набережной сделает территорию еще более доступной для прогулок и отдыха жителей и гостей города.

Как отмечают эксперты, участие в конкурсе позволит не только привлечь федеральные средства, но и усилить туристическую привлекательность, создать новые точки притяжения и повысить качество жизни в городе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.