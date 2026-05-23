Владимир Путин наградил орденом худрука Воронежского Камерного театра Сергея Карпова

Также знаком отличия «За наставничество» наградили машиниста из Россоши Андрея Безбородова.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин удостоил ордена «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ и почетного гражданина Воронежа Сергея Карпова. Соответствующий указ главы государства опубликовали на портале правовых актов 22 мая. Государственная награда присуждена деятелю искусств за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Этим же президентским указом знака отличия «За наставничество» удостоен еще один житель Воронежской области — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Россошь ОАО «РЖД» Андрей Безбородов. Работник железнодорожного транспорта награжден за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Напомним, в прошлом году Сергея Карпова награждали знаком «За заслуги перед Воронежской областью». Тогда награду приурочили к 70-летию народного артиста РФ, который за 50 лет службы в театре драмы сыграл более 100 ролей.

Справка КП:

В 1976 году Сергей Карпов стал актером Воронежского академического театра драмы имени Алексея Кольцова. В 1993 году получил звание заслуженного артиста России, а в 2004-м — народного. Неоднократный победитель конкурса «Браво» Союза театральных деятелей России. В 2005 и в 2010 годах избирался депутатом Воронежской городской Думы.

