Названы победители главной бизнес-премии Калининградской области

Торжественную церемонию награждения провели в преддверии Дня российского предпринимательства.

Источник: Комсомольская правда

Названы победители главной бизнес-премии Калининградской области. В этом году премию посвятили 80-летию региона, а церемония прошла в преддверии Дня российского предпринимательства. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, самых ярких представителей бизнеса поздравили губернатор Алексей Беспрозванных и замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Кто победил и получил статуэтку:

— «Лучшее предприятие в сфере производства товаров народного потребления» — компания «Новые технологии»;

— «Лучшее предприятие в сфере производства продукции производственно-технического назначения» — ООО «Цесал»;

— «Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе» — ООО «Корнево»;

— «Лучшее предприятие-экспортер» — ООО «Оэскью Интернешнл»;

— «Лучшее предприятие в сфере бизнес-услуг» — ООО «ТБК»;

— «Лучшее предприятие в сфере потребительских услуг» — химчистка-прачечная «Бертолони»;

— «Лучшее предприятие в сфере туризма» — парк-отель «Усадьба»;

— «Лучшее предприятие в сфере торговли» — ООО «Агрофабрика Натурово»;

— «Лучшее предприятие в сфере инновационной деятельности» — ООО «БИЦМ»;

— «Успешный старт» — ООО «Возрождение» (Замок Нойхаузен);

— «Работодатель года» — ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»;

— «Лучшее семейное предприятие» — ИП Лукьянов Валерий Владимирович (PROсвет);

— «Лучший региональный бренд» — ООО «Спринг».

В этом году на соискание 16-й премии «Янтарный Меркурий» поступило порядка 80 заявок. Конкурс проводится с 2010 года, с тез пор лауреатами калининградской премии стали более 250 компаний.