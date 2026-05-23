В медцентре Буденновска в Ставропольском крае обновили отделение

Ремонт противошокового отделения завершили в краевом центре специализированных видов помощи № 1 города Буденновска. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.
В медучреждении сделали перепланировку по современным стандартам, заменили коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, а также обустроили подъездные пути к зданию. Кроме того, для отделения приобрели новое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для непрерывного контроля жизненно важных показателей и дефибрилляторы. Открытие обновленного отделения позволит повысить качество экстренной медицинской помощи в регионе.
«Медицина Ставрополья продолжает развиваться. С 2025 года в крае реализуются новые национальные проекты “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”, запущенные по инициативе Президента России. В ходе этих нацпроектов действуют 11 профильных региональных проектов», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.